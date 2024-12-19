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DHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kızılay Güvenpark'ta elektronik reklam panosu inşa etti.

Sit alanına inşa edilen pano sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, panonun '1'inci Derece Doğal Sit Alanı' içinde yapıldığı belirleyerek inceleme başlattı.

ŞİKAYETTE BULUNULDU

Olayda, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 11 Aralık'ta panonun sit alanı içine yapıldığı iddiasıyla şikayette bulundu.

Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Montajın, anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı belirlendi.

UYGULAMANIN İZİNSİZ OLARAK YÜRÜTÜLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda dijital reklam panosu ile ilgili, onaylı bir proje yer almadığı tespit edildi.

Bakanlık yetkilileri, 13 Aralık'ta ABB ile iletişime geçerek söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğü ve kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Ancak 17 Aralık'ta gerçekleştirilen denetimde işlemin devam ettiği, dijital ekranların montajının gerçekleştirildiği ve elektrik tesisatı montajının sürdüğü belirlendi.

ABB'DEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Durumla ilgili Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun değerlendirmesinin ardından, Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun toplanacağı öğrenildi.

ABB, bakanlığın incelemesi ile ilgili açıklama yapmadı.