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    Ankara'da sokak köpeklerini toplayan Gölbaşı Belediyesi ekiplerine tepki

    Ankara'da sokak köpeklerini toplayan Gölbaşı Belediyesi ekiplerine tepki

    Ankara Gölbaşı'nda sokak köpeklerini toplayan belediye çalışanlarına tepki gösteren bir kadın "Kısır ve küpeli köpeği alıyorlar" diyerek ekiplerin işlerini yapmasını engelledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 19:53
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 20:15
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    Başıboş köpek sorununa çözüm bulmaya çalışan belediyeler, kendilerini hayvansever olarak tanıtan şahıslar tarafından engellenmeye devam ediyor.

    Bunun son örneği Ankara Gölbaşı'nda yaşandı..

    Gölbaşı Belediyesi ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine sokakta dolaşan başıboş bir köpeği, barınağa götürmek üzere geldi.

    Sokak köpeklerini toplayan ekibe tepki

    Bu duruma tepki gösteren bir grup şahıs, ekiplerin köpeği almasına tepki gösterdi.

    Olayı görüntüleyen ve "Kısır ve küpeli alıyorlar" diyen bir kadın, kendisini olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan polise de "Sen kimsin bana dokunuyorsun, dokunma bana" diyerek bağırdı.

    Yaşanan gerginliğin ortasında işlerini yapan belediye ekipleri, köpeği araca alarak olay yerinden uzaklaştı.

    Ankara'da sokak köpeklerini toplayan Gölbaşı Belediyesi ekiplerine tepki VİDEO

    Ankara da sokak köpeklerini toplayan Gölbaşı Belediyesi ekiplerine tepki #1

    Ankara da sokak köpeklerini toplayan Gölbaşı Belediyesi ekiplerine tepki #2

    Ankara da sokak köpeklerini toplayan Gölbaşı Belediyesi ekiplerine tepki #3

    Ankara da sokak köpeklerini toplayan Gölbaşı Belediyesi ekiplerine tepki #4


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