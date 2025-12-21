Ankara'da su sorunu devam ediyor: Vatandaşlar ihtiyaçlarını çeşmeden gideriyor

Ankaralıların su çilesi devam ediyor.

Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal ve Yenikent mahallelerinde 2 gündür süren su kesintisi, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) sürdürdüğü kesintilere tepki gösteren mahalle sakinleri, kesintinin ne zaman sona ereceğine ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirterek, yetkililerden soruna çözüm için çağrıda bulundu.

"200 BİN NÜFUSA SAHİP MAHALLEMİZDE ŞU ANDA SU YOK"

Su kesintilerinden dolayı vatandaşların mağdur olduklarını belirten Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Akgül Tabak, "Vatandaşlarımız bu sabah saat 06.00'dan beri bizi rahatsız etmekteler. Çünkü vatandaşımızın sığınacağı bir liman yok. ASKİ'ye ulaşamıyorlar, muhtara ulaşalım diyorlar. Zir Vadisi'ndeki suyun dolum yerine geldik. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gördük.

Suyumuz cuma günü kesildi, ASKİ tarafından cumartesi gelecek denildi, pazar oldu hala suyumuz akmıyor. Vatandaşın gideceği bir yer yok. Buradan yetkililere sesleniyorum, bölge bölge sular verilirse hiçbir vatandaşımız mağdur kalmayacak. Çünkü gerçekten çok zor durumdayız. Yenikent'te 200 bin nüfusa sahip olan mahallemiz şu anda susuz ve hafta sonu" dedi.

"YEKİLİLER SUYUN KESİLECEĞİNE DAİR BİR MESAJ İLETMEDİ"

Su kesintisi konusunda kendisine herhangi bir bilgilendirilme yapılmadığını ifade eden Sinan Gökhan, şunları kaydetti:

Mustafa Kemal Mahallesi'nde son 2 haftadır basınç düşüklüğü vardı. Daha önceleri herhangi bir yerde arıza olduğu zaman mesajla bilgilendiriliyordum ama dünden beri sularımız yok. Tesisatçı olduğum için biliyorum apartman yöneticisiyle konuştum. Biz depodan yararlanıyorduk ama dün akşamdan beri depodaki su da bitti.



Şu an sular hiç yok. Gördüğünüz gibi vatandaşlar zaten sıradalar, kim bilir kaç saattir burada bekleyeceğiz, o da belli değil. Bize, suların neden kesik olduğu konusunda yetkililer tarafından herhangi bir mesaj iletilmedi. Bilmiyoruz neyden dolayı, bu sorunun çözülmesini istiyoruz.

"SU KESİNTİSİNİN ANKARA GENELİNDE OLMASI LAZIMKEN SADECE BURADA YOK"

Su sorunun çözülmesi için yetkilere çağrıda bulunan Abdullah Sancar, "İki gündür su yok. Her aradığımızda tasarruf moduna geçilmiş ya da arıza nedeniyle su yok diyorlar. Bir an önce şu su sıkıntısının çözülmesi lazım. Bir sürü aile var burada, su olmadan olmuyor.

ASKİ'yi arıyoruz, normalde tasarruf olduğu zaman Ankara genelinde su kesintisi olması lazımken sadece Yenikent'te su yok. Çankaya'da su var, Batıkent'te su var, sadece burada su sıkıntısı var. Su sıkıntısının bir an önce çözülmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.