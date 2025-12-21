Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturmasında skandal görüntüler ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul merkezli yürütülen büyük çaplı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Ünlü isimlere yönelik soruşturma derinleşirken, ele geçirilen dijital materyallerde uyuşturucu kullanımı ve fuhuş partilerinin düzenlendiği görüntüler ortaya çıktı.

'Uyuşturucu madde bulundurma' ve 'uyuşturucu satışı' suçlarıyla tutuklanmasının ardından itirafçı olarak serbest bırakılan Sercan Yaşar pek çok ünlünün ismini verdi.

ÜNLÜLERE YÖNELİK SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci ile bağlantılı oldukları pek çok kişi tutuklanırken yeni uyuşturucu operasyonu dalgasında Danla Bilic, oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı.

Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'nün de aralarında olduğu 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

PARA VE HEDİYE KARŞILIĞINDA 'KADIN TEMİNİ' İDDİASI

Operasyonda ele geçirilen materyallerde uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlendiği ortaya çıktı.

Bazı menajerler tarafından iş adamlarına para ve lüks hediyelerle karşılığında 'kadınlar' temin edildiği öne sürüldü.

FUHUŞ PARTİLERİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bahsi geçen uyuşturucu ve fuhuş partilerinden birine ait görüntüler ise medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, konsept giyimli kadınların dans ettiği anlar yer aldı.

Görüntülerin, sözde menajerlerin organize ettiği etkinliklere ait olduğu ileri sürüldü.