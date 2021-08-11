Ankara'da Suriyelilerin dükkanlarına saldırdılar

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki olaylar büyümeye devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu grup ile çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın, hayatını kaybetmişti.

Gerilimin yükselmesiyle sokağa dökülen bir grup vatandaş, Suriyelilerin dükkanlarına saldırdı.

Saldırı anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir grup kalabalığın dükkanlara ve evlere taş atarken bir kısmı da Suriyelilerin araçlarını ters çevirdiği görülüyor.

Kalabalık grup tüm uyarılara rağmen dağılmazken, çevik kuvvet ekipleri dükkanların önünde barikat kurdu.

Yaklaşık 50 bin nüfuslu Battalgazi Mahallesi'nde en az 10 bin Suriyeli olduğu tahmin ediliyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valiliğinin sosyal medya üzerinden paylaştığı yazılı mesajda ''Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen birtakım gösteri ve olaylar, vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur.'' ifadelerine yer verildi.