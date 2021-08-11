Euro
10.0896
0.26%
Dolar
8.5555
0.17%
Altın
487.03
1.18%
Borsa
1.445
0.06%
Bitcoin
396.370
4.23%
EXEN Coin
25.95
8.44%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C
    Ankara'da Suriyelilerin dükkanlarına saldırdılar

    Ankara'da Suriyelilerin dükkanlarına saldırdılar

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yabancı uyruklu kişilerin saldırısına uğrayan Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesi sonucu bir grup vatandaş, Suriyelilerin dükkanlarına saldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2021 - 23:23
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 08:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ankara'nın Altındağ ilçesindeki olaylar büyümeye devam ediyor.

    Dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu grup ile çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın, hayatını kaybetmişti.

    Gerilimin yükselmesiyle sokağa dökülen bir grup vatandaş, Suriyelilerin dükkanlarına saldırdı.

    OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

    Saldırı anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir grup kalabalığın dükkanlara ve evlere taş atarken bir kısmı da Suriyelilerin araçlarını ters çevirdiği görülüyor.

    Kalabalık grup tüm uyarılara rağmen dağılmazken, çevik kuvvet ekipleri dükkanların önünde barikat kurdu.

    Yaklaşık 50 bin nüfuslu Battalgazi Mahallesi'nde en az 10 bin Suriyeli olduğu tahmin ediliyor.

    VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

    Ankara Valiliğinin sosyal medya üzerinden paylaştığı yazılı mesajda ''Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen birtakım gösteri ve olaylar, vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur.'' ifadelerine yer verildi.

    Ankara'da Suriyelilerin dükkanlarına saldırdılar VİDEO

    Ankara da Suriyelilerin dükkanlarına saldırdılar #1

    Ankara da Suriyelilerin dükkanlarına saldırdılar #2

    Ankara da Suriyelilerin dükkanlarına saldırdılar #3

    Ankara da Suriyelilerin dükkanlarına saldırdılar #4

    Ankara da Suriyelilerin dükkanlarına saldırdılar #5

    Ankara da Suriyelilerin dükkanlarına saldırdılar #6

    Ankara da Suriyelilerin dükkanlarına saldırdılar #7

    Ankara da Suriyelilerin dükkanlarına saldırdılar #8

    Ankara da Suriyelilerin dükkanlarına saldırdılar #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir