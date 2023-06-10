Ankara'da terör örgütü TKP/ML-TİKKO’ya operasyon: 7 gözaltı

İHA

Emniyet güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor.

Ekipler son olarak TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik Aydın merkezli iki ilde icra edilen ‘Terörizmin Finansmanı’ isimli operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun ardından İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca operasyon ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından TKP/ML-TİKKO terör örgütünün cezaevi yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik Aydın merkezli 2 ilde (Aydın, İzmir) operasyon düzenlenmiştir. TKP/ML-TİKKO terör örgütü mensuplarına finans sağladığı tespit edilen 7 şüpheliye yönelik icra edilen eş zamanlı ‘Terörizmin Finansmanı’ operasyonu neticesinde 7 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerine müteakip 3 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından, 4 şüpheli ise sevk edildikleri mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama neticesinde, 4 adet cep telefonu, 9 adet örgütsel yayın ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edilmektedir”