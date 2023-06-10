Ankara'da terör örgütü TKP/ML-TİKKO’ya operasyon: 7 gözaltı

Emniyet güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor.
Ekipler son olarak TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik Aydın merkezli iki ilde icra edilen ‘Terörizmin Finansmanı’ isimli operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonun ardından İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.
"Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edilmektedir"
İçişleri Bakanlığınca operasyon ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından TKP/ML-TİKKO terör örgütünün cezaevi yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik Aydın merkezli 2 ilde (Aydın, İzmir) operasyon düzenlenmiştir. TKP/ML-TİKKO terör örgütü mensuplarına finans sağladığı tespit edilen 7 şüpheliye yönelik icra edilen eş zamanlı ‘Terörizmin Finansmanı’ operasyonu neticesinde 7 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerine müteakip 3 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından, 4 şüpheli ise sevk edildikleri mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama neticesinde, 4 adet cep telefonu, 9 adet örgütsel yayın ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edilmektedir”