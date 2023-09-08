Ankara'da trafiği kilitleyen taksicinin çıkışı şaşırttı: Yapacak bir şey yok polis çağırın Taksicilerle ilgili yaşanan olaylara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu defa yolun ortasında duran ve trafiği kilitleyen bir taksici, söylemleriyle şaşırttı. Motosikletli bir vatandaşın uyarılarını dikkate almayan takcisi, "Polis çağırın" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Son zamanlarda taksicilerle ilgili olaylar artmaya başladı... Yolcu seçen, araca aldıkları yolcuları mağdur eden ve çeşitli olaylara karışan taksiciler, adeta kanayan yara haline geldi. Polislerin sık sık denetim yapmasına rağmen akıllanmayan taksiciler, şimdi ise yol kapatmaya başladı. Ankara'da bir taksinin yolda durup trafiği kilitlediği anlar, motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı. Henüz ismi öğrenilemeyen taksicinin yanına yaklaşan motosiklet sürücüsü, "Bak bak taksiye bak. Çok güzel yerde durdun taksici. Dur orda dur. Trafik kilitlensin" diyerek taksi sürücüsü ile diyalog kurdu. "Polis çağırın..." Taksici ile konuşan motosiklet sürücüsü, "Dayı herkes seni bekliyor" dedi. Taksici ise "Beklesin abi" diye karşılık verdi. Taksicinin rahat tavırları dikkati çekerken motosiklet sürücüsü, "Bekliyoruz. Yolu kapattın." dedi. Taksici ise bu anlarda, "Yapacak bir şey yok. Polis çağırın." dedi. Aracını yoldan çekmedi, söylenenleri umursamadı Motosiklet sürücüsünün sözlerini umursamayan taksici aracını çekmediği gibi "İndirin, dövün beni" ifadelerini kullandı. Taksiciyi ikna etmeyi başaramayan motosiklet sürücüsü, "Sıcak bastı galiba" diyerek yoluna devam etti. O anları sosyal medya hesabındna yayınlayan motosiklet sürücüsüne, birçok yorum geldi. Gözden Kaçmasın İstanbul'da ekipler taksi denetimi için sahada! 6 sürücüye ceza kesildi Haberin Detayları

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