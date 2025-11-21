Ankara'da trafikte kalan vatandaşın isyanı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'da son zamanlarda trafik sorunu baş göstermeye başladı.

CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yol yapmanın gerekli olmadığını sık sık dile getirdi.

Altyapı ile de ilgilenmeyen Mansur Yavaş, trafik sorunu ile Ankaralıları baş başa bırakmış durumda.

VATANDAŞLAR İSYAN EDİYOR

Ankara'da günün her saati trafikte kalan vatandaşlar, bıkmış durumda...

Akşam saatlerinden işinden çıkan ve evine gitmek üzere yola koyulan bir vatandaş, trafiği kayda alarak Ankara'nın da İstanbul'dan farkı kalmadığını söyledi.

Araçların asla ilerlemediğini belirten vatandaş, şöyle dedi;

"BU ANKARA'YA NE OLMUŞ"

"Arkadaşlar bu Ankara'ya ne olmuş? Saat 06.00, trafiğe bakın. Karşıya bakın. Her yer trafik.

Sen Ankara'sın kendine gel. İstanbul değilsin, bu trafik sana yakışmıyor. Akşam namazına anca varacağız Sincan'a biz."