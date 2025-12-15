Hakan Fidan, Ürdün ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla Gazze'yi görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Bakan Fidan, bu kapsamda telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ÜRDÜN VE SUUDİ ARABİSTANLI MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al Saud ile telefonda görüştü.

ANA GÜNDEM GAZZE

Görüşmede Gazze'de devam eden Barış Planı'nın ele alındığı belirtildi.

Türkiye, sürecin başından beri garantör ülkelerden biri olarak aktif rol almaya devam ediyor.

GAZZE'DE KURULACAK BARIŞ GÜCÜ

ABD’nin barış planı çerçevesinde kurulacak çok uluslu Uluslararası İstikrar Gücü’nün önümüzdeki yılın başlarında Gazze Şeridi’ne konuşlandırılması planlanıyor.

Adı açıklanmayan iki ABD’li yetkili, Birleşmiş Milletler (BM) yetkisiyle görev yapacak Uluslararası İstikrar Gücü’nün (ISF) gelecek ay gibi erken bir tarihte Gazze Şeridi’ne konuşlandırılabileceğini açıkladı.