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    Ankara'da ulaşıma zam geliyor

    CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, artan maliyetler nedeniyle toplu taşımaya zam önerisinin UKOME toplantısında “üzülerek” gündeme alınacağını duyurdu.
    • 06.01.2023 - 20:05
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    Ankara'da ulaşıma zam geliyor

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 29,10 zam teklifi kabul edilmişti.

    Bu kapsamda, kentte 7,67 lira olan tam elektronik bilet fiyatı 9,90 liraya yükselmişti.

    Bu artışla birlikte öğrenci ve öğretmen elektronik bilet fiyatları da değişmiş ve öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 TL’den 4,83 TL'ye, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 TL’den 7,09 TL olmuştu.

    Ankara'da ulaşıma zam geliyor

    Öte yandan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi de toplu ulaşamıma yapılacak zamma ilişkin açıklama yaptı.

    Artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle her ay milyonlarca lira zarara uğranıldığını duyuran Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ücretlerinin belirlendiği UKOME’ye sunulacak yeni tarife ücretlerine dair açıklamada bulundu.

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    Rakamları "üzülerek" duyurduklarını söylediler

    Mevcut durumda 6,5 TL olan tam biletin 9,5 TL, 3,5 TL olan öğrenci biletinin 4,75 TL, 90 TL olan aylık öğrenci abonman ücretinin ise 140 TL olmasını UKOME toplantısı gündeme alacaklarını belirten belediye, bu rakamları “üzülerek” duyurduklarını söyledi.

    "Bu düzenlemenin yapılmaması halinde..."

    Yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

    “Bu süreçte kamu ulaşımında kullanılan CNG fiyatında vatandaşlarımızın lehine yeni vergi düzenlemesi yapılması için BOTAŞ ile görüşme gerçekleştirilecektir. Bu düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılması zorunlu olacaktır. Aksi halde EGO’nun faaliyetlerini sürdürmesi mümkün gözükmemektedir.”

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    Ankara da ulaşıma zam geliyor #3

    Ankara da ulaşıma zam geliyor #4


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