Ankara'da uygulama ile çalışan şoförü darbeden 4 taksici için 22'şer yıl hapis istemi

DHA

Ankara'da geçtiğimiz ocak ayında yolcu taşıma uygulaması üzerinden çalışan Alper Özcan'ın otomobiline müşteri gibi binen taksi şoförleri Abdurrahman A. ve Murat A., Dikmen'e gitmek istediklerini söyledi.

Araçtaki şüpheliler, Kızılay'a geldiklerinde, polis olduklarını belirterek sürücünün aracı durdurmasını istedi. Güvenpark civarında aracı durduran şüpheliler, taksi şoförü olduklarını söyleyip Özcan'ı zorla araçtan indirmeye çalıştı.

TEHDİTLE İNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Özcan'a hakaret edip, darbeden şüpheliler, aynı zamanda eylemlerini videoya aldı.

Bu sırada parkın etrafında bulunan diğer taksi şoförleri Umut Can K. ve Ömer Berkan A. da Özcan'ı tehdit ederek zorla araçtan indirmeye çalıştı.

"ÜCRET KIYASLAYACAKTIK"

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede ifadesine yer verilen şüpheliler Abdurrahman A. ve Murat A., uygulama üzerinden araç çağırdıklarını, amaçlarının ücret kıyaslaması olduğunu öne sürdü.

"HAKKIMIZA GİRİYORSUN"

Özcan'ı darp etmediklerini ileri süren şüpheliler, sürücüyü polise teslim etmek için durdurduklarını iddia etti.

İddianamede şüphelilerin, "Taksicilerin hakkına giriyorsun, bu işi yapmayacaksın, ölürsün burada" dedikleri, müştekinin aracının anahtarını almaya çalıştıkları ve hep birlikte müştekiyi darbettikleri belirtildi.

22'ŞER YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede Abdurrahman A., Murat A., Umut Can K. ve Ömer Berkan A. hakkında 'gece vakti yağmaya teşebbüs', 'birden fazla kişiyle birlikte tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından 22'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme, davanın ilk duruşma gününü, 28 Nisan olarak belirledi.