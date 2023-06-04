Yaz aylarına girilmesine rağmen yurtta sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor.
Sağanak yağışların ardından olumsuz etkilenen kentlerin başında ise Başkent geldi.
Bir haftadır belli aralıklarla etkisini gösteren yağmur Ankara'da hayatı durma noktasına getirdi.
Yağışlar nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar göle döndü, ulaşım ise büyük oranda aksadı.
Ev ve iş yerleri su altında kaldı
Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerlerken bazı araçlar ise yolda kaldı.
Yetersiz kalan belediye ekipleri yolda kalan araçları kurtarmak için çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.
Caddeleri fareler bastı
Öte yandan Başkentte haftalardır etkisini sürdüren sağanaklar sebebiyle fareler caddeleri bastı.
Yemek arayan çok sayıdaki fareyi gören vatandaşların şaşkına döndü.
Ankara’daki sağanak yağışlar kentte ilginç olayların da yaşanmasına neden oluyor.
Farelerin gezdiği anlar kaydedildi
Yiyecek arama yarışına çıkan farelerin çöp konteyneri etrafından dolaştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
"3 senedir aynı sıkıntıyı yaşıyoruz"
Çevre sakinlerinden Suat Yılmaz, şöyle dedi:
3 senedir aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Buraya çöp konteyneri geldikten sonra fareler çoğalmaya başladı.
Akşam çöpler buraya getirilince, özellikle de yağmurlu günlerde lağım fareleri gezinmeye başlıyor. İnsanlar gelince de fareler konteynerin deliklerine giriyor.
Yemeklerini yedikten sonra da toprak altından lağıma iniyorlar. Doğru düzgün bakım olmadığı için bunlar yaşanıyor.