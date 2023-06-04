Ankara'da yağışların ardından caddeleri fare bastı Başkentte günlerdir hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli yağışlardan dolan kanalizasyonlar sebebiyle bazı caddeleri fareler bastığı anlar kaydedildi.

İHA

Yaz aylarına girilmesine rağmen yurtta sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor.

Sağanak yağışların ardından olumsuz etkilenen kentlerin başında ise Başkent geldi.

Bir haftadır belli aralıklarla etkisini gösteren yağmur Ankara'da hayatı durma noktasına getirdi.

Yağışlar nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar göle döndü, ulaşım ise büyük oranda aksadı.

Ev ve iş yerleri su altında kaldı

Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerlerken bazı araçlar ise yolda kaldı.

Yetersiz kalan belediye ekipleri yolda kalan araçları kurtarmak için çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Caddeleri fareler bastı

Öte yandan Başkentte haftalardır etkisini sürdüren sağanaklar sebebiyle fareler caddeleri bastı.

Yemek arayan çok sayıdaki fareyi gören vatandaşların şaşkına döndü.

Ankara’daki sağanak yağışlar kentte ilginç olayların da yaşanmasına neden oluyor.

Farelerin gezdiği anlar kaydedildi

Yiyecek arama yarışına çıkan farelerin çöp konteyneri etrafından dolaştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"3 senedir aynı sıkıntıyı yaşıyoruz"

Çevre sakinlerinden Suat Yılmaz, şöyle dedi: