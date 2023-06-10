Ankara'da yanan halk otobüsünü vatandaş söndürdü Başkent Ankara'da içinde yolcuların bulunduğu halk otobüsünün yanmasını bahçe hortumuyla müdahale eden kadın önledi.

DHA

İstanbul'da sık sık yaşanan otobüs yangınları Ankara'ya da sıçradı.

Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi, 183'üncü Sokak'ta meydana gelen olayda, EGO'ya bağlı, '208' hattında çalışan ve yolcusu bulunan belediye otobüsünün motoru, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden ve ismi öğrenilemeyen mahalle sakinlerinden bir kadın, evinin önündeki bahçe hortumunu kullanarak alevlere müdahalede bulundu.

Yangının büyümesini önledi

Kadının hızlı müdahalesi sonucu alevler büyümeden söndürüldü.

Kadının bahçe hortumuyla alevlere müdahale ettiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Otobüsün şoförü ise araçta bulunan yangın söndürme tüpünü kullanarak alevlerin söndüğünden emin oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.