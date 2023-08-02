Ankara'da yaşlı kadına köpek saldırdı

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Sokaklarda başıboş şekilde dolaşan ve halk sağlığını tehdit eden köpek sorunu giderek artıyor.
Buna bir de ağızlıksız veya tasmasız dolaştırılarak vatandaşlara saldıran köpekler ekleniyor.
Giderek artan sorun: Başıboş ve tehlikeli şekilde dolaştırılan köpekler
Hal böyle olunca çocuklar sokaklarda güvenli bir şekilde oynamaz, vatandaşlar günlük işlerini rahat şekilde yapamaz duruma geldi.
Bu duruma son örnek ise Ankara'da yaşandı.
Kanser hastası yaşlı kadına köpek saldırısı
Etimesgut ilçesindeki bir sitede yürüyen E.Ş. isimli yaşlı kadına sahibinin elinden kurtulan bir köpek saldırdı.
Saldırının etkisiyle yere düşen ve yaralanan kanser hastası E.Ş. hastaneye kaldırıldı.
Talihsiz kadının tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.
Köpekleri saldırırken yaşlı kadına yardım etmediler
Öte yandan saldırı anına dair şaşkına çeviren bi durum gözlerden kaçmadı.
Saldırı anında köpek sahiplerinin yaşlı kadına yardım etmeyişi dikkat çekti.