Ankara'daki bombalı eylemde öldürülen teröristin görüntüsü ortaya çıktı Başkent'te sabah saatlerinde düzenlenen terör saldırısında 2 teröristten biri kendisini patlatırken diğeri ise güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Şüphelinin o karesi paylaşıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Teröristler bugün Ankara'yı hedef aldı. TBMM'nin açılış gününde bombalı eylem düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'na yakın mesafede yapılan saldırının ardından silah sesleri de yükseldi. Biri kendini patlattı, diğeri öldürüldü Çok geçmeden olayın ayrıntıları paylaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, teröristlerden birinin de kendini patlattığını açıkladı. Öte yandan diğer teröristin de Türk polisi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Öldürülen terörist Kısa süre sonra öldürülen teröristin karesi ortaya çıktı. Gözden Kaçmasın Ankara'da hareketli anlar! Patlama sesi duyuldu Haberin Detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! '2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu' Haberin Detayları Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)