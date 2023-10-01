DHA

Teröristler bugün Ankara'yı hedef aldı.

TBMM'nin açılış gününde bombalı eylem düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'na yakın mesafede yapılan saldırının ardından silah sesleri de yükseldi.

Biri kendini patlattı, diğeri öldürüldü

Çok geçmeden olayın ayrıntıları paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, teröristlerden birinin de kendini patlattığını açıkladı.

Öte yandan diğer teröristin de Türk polisi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Öldürülen terörist

Kısa süre sonra öldürülen teröristin karesi ortaya çıktı.

Ankara'daki patlamada öldürülen terörist
Ankara'daki patlamada öldürülen terörist
Ankara'daki patlamada öldürülen terörist
Ankara'daki patlamada öldürülen terörist
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Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)