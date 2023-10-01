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ensonhaber.com

Türkiye güne terör saldırısıyla uyandı.

Eli kanlı terör örgütünün hain yüzü bugün Ankara'da kendini gösterdi.

Sabahın erken saatlerinde Çankaya'nın Kızılay bölgesinde hareketlilik yaşandı.

Bomba ve silah sesleri yükseldi

Bölgeden patlama sesleri duyuldu, çok geçmeden arkasından silah sesleri yükseldi.

Bomba imha ekipleri, teröristlere ait olduğu düşünülen aracın yanındaki şüpheli pakete müdahale etti.

"2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu"

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.



Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.



Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir.