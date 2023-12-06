Ankara'daki tribünde görevli polisin Türk bayrağı hassasiyeti

İHA
Ankara'da yürekleri ısıtan bir olay yaşandı.
Ankara Süper Amatör Liginde Kahramankazan Belediyespor ve Keçiören Belediyespor karşı karşıya geldi.
Tribün olaylarından dolayı Kahramankazan Belediyespor’un seyircisiz oynama cezası nedeniyle sadece Keçiören Belediyesi Bağlumspor’un taraftarları tribünde yerini aldı.
Karşılaşmanın 90 dakikası golsüz tamamlandı.
Polis, Türk bayrağını düzeltti
Güvenlik nedeniyle statta hazır bulunan polisler maçın ardından tribünleri kontrol etti.
Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memurunun, tribünde asılan ve rüzgardan dolayı katlanan Türk Bayraklarını düzeltmesi yüzleri güldürdü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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