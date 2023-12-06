Ankara'daki tribünde görevli polisin Türk bayrağı hassasiyeti Kahramankazan Belediyespor - Keçiören Belediyesi Bağlumspor maçında rüzgardan dolayı katlanan bayrakları düzelten polis memuru yüzleri gülümsetti.

İHA

Ankara'da yürekleri ısıtan bir olay yaşandı.

Ankara Süper Amatör Liginde Kahramankazan Belediyespor ve Keçiören Belediyespor karşı karşıya geldi.

Tribün olaylarından dolayı Kahramankazan Belediyespor’un seyircisiz oynama cezası nedeniyle sadece Keçiören Belediyesi Bağlumspor’un taraftarları tribünde yerini aldı.

Karşılaşmanın 90 dakikası golsüz tamamlandı.

Polis, Türk bayrağını düzeltti

Güvenlik nedeniyle statta hazır bulunan polisler maçın ardından tribünleri kontrol etti.

Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memurunun, tribünde asılan ve rüzgardan dolayı katlanan Türk Bayraklarını düzeltmesi yüzleri güldürdü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)