Ankara'daki yeni dönem törenine katılan Nicolas Maduro, duaya eşlik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönem başlangıcını yaptığı törenin sonunda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yapılan duaya el açarak eşlik ettiği anlar kameralara yansıdı.

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Türkiye yeni bir döneme girerek istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor.

Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yemin ederek mazbatasını aldı.

Külliye'de bugüne özel 21 devlet başkanının katıldığı bir tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verirken törene katılan liderlere tek tek teşekkür etti.

Nicolas Maduro, el açıp duaya eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni dönem için dua etti.

Maduro'nun el açtığı anlar kamerada

Törene katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da o sırada el açıp duaya eşlik etti.

Maduro'nun o anları kameralara yansıdı.