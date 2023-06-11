Ankara'dan sel manzaraları Ankara'da sürücülerin sel suları ile mücadelesi birbirinden ilginç görüntülere neden olurken, yaşanan çaresizliğin boyutları ise kameralara yansıdı.

ensonhaber.com

Türkiye bahardan sonra yaz aylarına da sağanak yağış altında başladı.

İç Anadolu Bölgesi, özellikle Ankara ve çevresi yağmura teslim.

Meteoroloji'den dün art arda yapılan uyarılar ve sarı kod duyurusunun ardından Ankara'da uzun süredir olduğu gibi bugün de yağmur etkili oldu.

Öğle saatlerinden sonra etkisini daha da artıran yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Ankara'da bilindik manzaralar

Son yıllarda görmeye alışık olduğumuz görüntüler, Ankara'da tekrar kendini göstermeye başladı.

Sürücüler yollarda mahsur kalırken alt geçitler sular altında gözlerden kayboldu.

Ankara'da sel manzaraları

Çaresizlik anları kamerada

Ankara'da yaşanan keşmekeşin ortasında kalan sürücülerin o çaresizlik anları NTV kameralarına yansıdı.

Kameralar kayıttayken kavşaktan geçmeye çalışan bir aracın sulara kapılması ile araçtakiler panikle aracı terk ettiği.

Sürücü ve yolcular kendilerini zor kurtarırken tüm elektronik eşyalar sular altında kaldı.

Sürücüler araçlarını gözden çıkarıp canlarını kurtarmaya çalışırken sipariş yetiştirme derdindeki kuryeler ise sulara gömüldü.

Aracını kapı kolundan bağladı

Bir motokuryenin sularla mücadelesi ve bir sürücünün aracını kapı kolundan iş yerine bağlaması çaresizliğin boyutlarını gözler önüne serdi.