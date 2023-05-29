Annesi CHP'li olan AK Partili kadının paylaşımı gündem oldu Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinde sandıklardan açık ara farkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı çıktı. Tarihi zafer yurt genelinde coşkuyla karşılanırken, annesi CHP’li olan genç bir kadın dombra açarak eğlendi.

ensonhaber.com Milyonlar, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin sonucunu kutluyor. Aylar süren hummalı çalışmalar ve büyük heyecan, dün akşam nihayete kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atarak 17'nci zaferini ilan etti. Büyük sevinç meydanlara taştı Sonuçların ardından coşkulu vatandaşlar sokaklara akın ederek büyük bir sevinç yaşadı. Öyle ki tarihi zafer dünyanın birçok ülkesinde de gurbetçi vatandaşlar tarafından kutlandı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada dolaşıma girerken bir video yoğun ilgi gördü. 'CHP’li annenin Tayyipçi kızı' Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren genç kadın, CHP'li annesine laf attığı anları kaydetti. "Kim derdi CHP'li annenin Tayyipçi kızı olacağını?" ifadelerini kullanan kadın, dombra müziğini açarak eğlendi. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.