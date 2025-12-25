Antakya'da yaşayanlar: Deprem konutları müthiş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

6 Şubat'ta 11 ilde yaşanan depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor.

Vatandaşlarını yalnız bırakmayan devlet, 11 ilde güvenli deprem konutlarını hızla inşa etti ve yarısını da teslim etti.

ANTAKYALI VATANDAŞ ANLATTI

Yapılan deprem konutlarını gezen Antakyalı bir vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemedi ve çok beğendiğini söyledi.

"İnanamıyorum" diyen vatandaş, yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

"MAŞALLAH MAŞALLAH"

"Vay vay. Maşallah maşallah. Allah Tayyip Erdoğan'ı eksik etmesin ya Rabbi. Yaparsa Tayyip Erdoğan yapar.

"iNANAMIYORUM MÜTHİŞ"

Ben bir Antakyalı olarak inanamıyorum, eski Antakya’yı da biliyorum şimdikini de. İnanmıyorum ya müthiş ya müthiş. Allah Allah ya."