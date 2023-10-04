Antalya, Cumhuriyet'in 100. yılı için özel zeybek dansı hazırladı Konyaaltı Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı için '1923 Zeybek Ata'yı Selamlıyor' etkinliği düzenledi. Dansta yer alan vatandaşlar, zeybek oynayarak Ata'yı anacak.

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İHA

Cumhuriyet'in 100’üncü yılı için yurt genelinde çeşitli programlar yapılıyor.

Şarkıcılar özel marş yazıyor, belediyeler etkinlikler düzenliyor.

Bir etkinlik de Antalya'da yapılacak.

Zeybek oynayarak Ata'yı anacaklar

CHP'nin kalesi olarak bilinen bölgede Konyaaltı Belediyesi, ilginç bir programa imza atmaya hazırlanıyor.

'1923 Zeybek Ata'yı Selamlıyor' etkinliği düzenlenecek ve bu çerçevede provalar devam ediyor.

Oyun kadın ağırlıklı

Şu ana kadar bin 500 katılımcıya ulaşılırken başvuruların devam ettiği bildirildi. 750’şer kişi, 2 grup halinde hafta 2 gün çalışmalarına belediye binası önünde devam ediyor.

Saat 19.30’da başlayan çalışma 21.00’e kadar sürüyor. Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları ekibi önderliğinde gerçekleştirilen çalışmalara kadınların ağırlıklı katılım gösterdiği görüldü.

Çocukların da yer aldığı provalarda erkeklerin sayısının az olduğu, genelde yaş aralığının ise 30 ile 60 arasında olduğu görüldü.

29 Ekim Pazar günü saat 19.23'te düzenlenecek etkinlikte, 1923 kişi zeybek oynayarak Ata'yı selamlayacak ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacak.

"100. yıla yakışır bir organizasyon olacak"

Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Antrenörü Mehmet Bağcı, “Katılımlar çok güzel gidiyor. Bin 500 kişiyi geçtik, bu sayı her geçen gün artıyor. Haftada 2 gün çalışıyoruz, 2’şer gruplar halinde. Eğitimimiz 1,5 saat sürüyor. Buradaki insanların hepsi gönüllü geliyor. Bu kadar insanın böyle anlamlı bir projede birlikte olmaları bizleri çok mutlu ediyor. Cumhuriyet'imize, 100. yıla yakışır bir organizasyonumuz olacak. Hedefimiz 1923 kişiye zeybek oynamak şu an katılımımız bin 500’lerde. 1923 kişiyle ay yıldız görseli oluşturacağız. 7’den 70’e herkesin katılmasını bekliyoruz. Kadınlarımızın daha fazla katılım sağlaması bizi ayrıca mutlu ediyor." dedi.

TEKNOFEST'te Cumhuriyet'in 100.yılı unutulmadı

Öte yandan halkı yeni gelişmelerle buluşturan, gençleri teknoloji ile tanıştırarak önlerinde bir çığır açan TEKNOFEST'in son etkinliği de İzmir'de düzenlendi.

Milyonlarca vatandaşın akın ettiği festivalde, Cumhuriyet'in 100. yılına özel detaya yer verildi.

İnsansız hava aracının kuyruğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk bayrağı posteriyle kaplandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)