Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı

İçişleri Bakanlığı tarafından öğle saatlerinde görevden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı...

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Arslan'ın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." denilmişti.

İLKER ARSLAN HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görevden aldığı Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında geçtiğimiz dakikalarda bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Muhittin Böcek soruşturması kapsamında Arslan için gözaltı kararı verildi.

İLKER ARSLAN KİMDİR?

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun oldu.

İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde başlayan Arslan, kariyeri boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu.

2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapan Arslan, 2021-2024 yılları arasında ise Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görevini sürdürdü.

16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.