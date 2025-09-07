Antalya eski Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu

Tüm gözlerin Antalya'ya çevrildiği olay...

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ve eşi Melek Arslan hakkında gözaltı kararı verildi.

İZİNE UZUN SÜRE ULAŞILAMADI

"Rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamasıyla önce görevden alınan ardından hakkında gözaltı kararı verilen Arslan'a ulaşılamadı.

Arslan'ın gözaltı kararı alındığında Ankara'da olduğu biliniyor. Arslan, görevden alındığı burada öğrendi.

POLİSLERİ ŞAŞIRTMAYA ÇALIŞTI

Hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Arslan, polisi şaşırtmaya çalışmak istedi.

Arslan'ın, kendisine çok benzeyen kardeşini aracıyla yolu çıkardığı anlaşıldı.

KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Arslan'ın şahsi aracının Niğde otoyolunda yüksek hızda ilerlediğini belirleyen ekipler, takip sonucu aracı durdurdu.

Araçtan çıkan Arslan'ın kardeşinin, suçluyu kayırmaktan gözaltına alındığı öğrenildi.

TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen Arslan'ın, Antalya'da teslim olduğu öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün NSosyal hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Bu açıklamanın ardından akşam saatlerinde Arslan hakkında gözaltı kararı alındı.

GÖZALTI KARARI NEDEN ALINDI?

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürü iken İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimat yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te 'rüşvet almak' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı.

Böcek’in İçişleri Bakanlığı onayıyla 6 Temmuz 2025’te görevden uzaklaştırılmasının ardından yürütülen araştırmalarda, bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da adı geçti.

EŞİNE MAAŞ VE RÜŞVET SUÇLAMASI

İfadelerde, Arslan’ın Fazlı A. ile aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi.

Yapılan incelemelerde Ateş’in, Arslan’a veya ailesine para transferi yaptığı, ayrıca Arslan’ın eşinin geçmişte Fazlı A.ye ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı belirlendi.

Bu gelişmeler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan’ın Ankara’da bulunduğu tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan’ın 'rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme' suçlamaları kapsamında gözaltına alınması talimatını verdi.

Bunun yanı sıra savcılıkça, Fazlı A.'nin de rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında gözaltına alınması talimatı verildi.

İLKER ARSLAN KİMDİR?

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun oldu.

İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde başlayan Arslan, kariyeri boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu.

2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapan Arslan, 2021-2024 yılları arasında ise Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görevini sürdürdü.

16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.

İlker Arslan, dün açıklanan kararla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.