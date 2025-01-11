Antalya-Isparta karayolunda seyir halindeki otomobil alev aldı

İHA

Çopanpınarı köyü mevki Antalya-Isparta karayolunda seyir halindeki Ayhan K. idaresindeki 32 SP 070 plakalı Peugeot marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Alevleri gören sürücü aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.