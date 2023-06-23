Antalya Kaş'ta orman yangını çıktı: Havadan ve karadan müdahale ediliyor Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederken yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

AA

Geçtiğimiz yıl Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve birçok kente yayılan orman yangınları Türkiye'yi derinden sarsmıştı...

Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen büyük Manavgat yangınında 7 kişi hayatını kaybederken, 60 bin hektar alan yandı, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır da zarar görmüştü.

Bu yangınların ardından Türkiye'nin tüm bölgelerinde ormanları korumak için özellikle yaz aylarında yeni kararlar alınmaya başladı.

Yangın haberleri gelmeye başladı

Yangın söndürme helikopterleri, itfaiye ekipleri her an müdahaleye hazır bir şekilde görevlerini beklerken yaz aylarının gelmesiyle yangın haberleri gelmeye başladı.

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Müdahale sonrası yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Ekipler, yangının daha geniş alana yayılmaması için çaba sarf ediyor.