Antalya kış aylarında turizm rekoru kırdı Antalya turizminde 2023 yılı Ocak- Nisan arasındaki 4 aylık dönemde tüm yılların rekoru kırılmakla birlikte nisan ayında da bugüne kadar görülmemiş bir başarı yakalandı.

AA

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremin getirdiği olumsuzlukulara karşın turizmdeki iddiasını devam ettiriyor.

Antalya turizminde 2023 yılı Ocak-Nisan arasındaki 4 aylık dönemde tüm yılların rekoru kırıldı.

"Kış dönemi" olarak kabul edilen bu süreçte, kente 1 milyon 811 bin turist geldi.

Sadece nisan ayında 1 milyon 11 bin turistin geldiğini belirten Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Turizmde en güzel kış diyebiliriz. Turizm sektörü, bu yıl en iyi nisan ayını yaşadı." dedi.

2023 Nisan'ı 2019'un Nisan'ını geçti

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu yıl 4 aylık dönemde kente 1 milyon 811 bin, sadece nisan ayında 1 milyon 11 bin turist geldiğini söyledi. Nisan ayında, 'rekorlar yılı' 2019'un aynı dönemine göre 35 binden fazla turiste ulaşıldığını belirten Yavuz, dedi.

Turizm sektörü, bu yıl en iyi nisan ayını yaşadı. Buradaki en büyük katkı, 277 bin kişi ile Almanya'dan oldu. Pandemi öncesi 2019 yılına göre Almanya'dan gelişler yüzde 33 arttı.

İngiliz turist sayısı iki kat arttı

Turist sayılarında İngilizlere bakılması gerektiğine vurgu yapan Yavuz, şeklinde konuştu:

Sadece nisan ayında Antalya'daki havalimanlarına 113 bin İngiliz indi. Neredeyse pandemi öncesi dönemin 2 katı. Nisan ayındaki Paskalya tatili, Antalya'ya yaradı. Bu sayede Antalya'nın yüksek sezona moralle geçtiğini söyleyebiliriz. Deprem sürecinin ardından hemen bütün oteller faaliyete geçti. Antalya Havalimanı İkinci Dış Hatlar Terminali de açılarak, misafirlerini ağırlamaya başladı.

"Rus turistler mayıs ayında gelmeye başlıyor"

Turizmde ilk 4 aylık verilerde Almanya ve İngiltere'nin sektörün yüzünü güldürdüğüne işaret eden Yavuz, Rusya'nın ise biraz daha yavaş ilerlediğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

Nisan ayında 180 bin Rus turist geldi. Oysa 2019 Nisan ayında 304 bin Rus Antalya'ya gelmişti. Bu nisan ayında gelen misafir sayısı, her ne kadar son 3 yılın üzerinde olsa da Mısır ve Dubai'ye kaçan Ruslar henüz pandemi öncesine dönemedi. Mayıs ayı ile Rus misafirlerin kontrollü şekilde artmasını bekleyebiliriz.

Dört ayın en iyileri

Yavuz, Antalya'nın bu yılki ilk 4 aylık turizm performansının daha iyi görülebilmesi için 2019-2023 yılları ocak-nisan dönemleri 4 aylık verilerini de şöyle paylaştı:

2019'da 1 milyon 560 bin kişi, 2020'de 511 bin kişi, 2021'de 445 bin kişi, 2022'de 1 milyon 219 bin kişi, 2023'te 1 milyon 811 bin kişi. 'Kış dönemi' diyebileceğimiz ocak-nisan dönemi, bu yıl gayet başarılı geçti. Turizmde en güzel kış diyebiliriz. Yılın en durgun döneminde 2 milyona yakın turist sayısı gayet iyi.

"Beş ülkenin tatil yaptığı başka alternatif yok"

4 aylık dönemde en çok turist ağırlanan ülkelerin sırasıyla Almanya 446 bin, Rusya 393 bin, İngiltere 201 bin, Hollanda 86 bin ve Polonya 78 bin olarak sıralandığını açıklayan Yavuz, şöyle konuştu: