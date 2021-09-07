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- Antalya Kumluca'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Antalya Kumluca'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Kumluca ilçesi açıklarında saat 14.14'te, 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
- AA & Ensonhaber
- 07.09.2021 - 14:22
- Güncelleme : 07.09.2021 - 14:33
Antalya Kumluca açıklarında saat 14.14'te, 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin, yerin 26 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Kısa süreli paniğe sebep olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.