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    Antalya Kumluca'da 4.5 büyüklüğünde deprem

    Kumluca ilçesi açıklarında saat 14.14'te, 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.09.2021 - 14:22
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 14:33
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    Antalya Kumluca'da 4.5 büyüklüğünde deprem

    Antalya Kumluca açıklarında saat 14.14'te, 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin, yerin 26 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

    OLUMSUZ BİR DURUM YOK

    Kısa süreli paniğe sebep olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

    Antalya Kumluca da 4.5 büyüklüğünde deprem #1

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