Antalya Kumluca'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kumluca ilçesi açıklarında saat 14.14'te, 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Antalya Kumluca açıklarında saat 14.14'te, 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin, yerin 26 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Kısa süreli paniğe sebep olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.