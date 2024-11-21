Antalya Valisi duyurdu: Taşımalı eğitime 1 günlük ara

DHA
Yurt genelinde sıcaklıklarda düşüş yaşanıyor...
Soğuk havayla birlikte birçok il için yetkililerden sarı, kırmızı ve turuncu kodlu uyarı yapılıyor.
Son uyarısı ise Antalya Valisi Hulusi Şahin'den geldi.
EĞİTİME BİR GÜN ARA
Antalya'da Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde turuncu kodlu uyarı verildi.
Uyarı sonrası açıklama yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin tatil haberini şu sözler ile duyurdu:
Turuncu kodlu uyarı verilen Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerimizde taşımalı eğitime 22 Kasım tarihinde (1 gün) ara veriyoruz.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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