Haberler



Gündem



Antalya Valisi duyurdu: Taşımalı eğitime 1 günlük ara

Antalya Valisi duyurdu: Taşımalı eğitime 1 günlük ara Antalya'da Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde verilen turuncu kodlu uyarı sonrası açıklama da bulunan Antalya Valisi, 6 ilçe için "Taşımalı eğitime 22 Kasım tarihinde (1 gün) ara veriyoruz." dedi.