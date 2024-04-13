Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik kaza anı Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı teleferik kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisinin devrilmesi sonucu teleferik kazası yaşandı.

Teleferikte kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetti.

10 vatandaşımız ise yaralandı.

Kaza anı kamerada

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirilirken, mahsur kalan vatandaşları tahliye işlemleri devam ediyor.

Son olarak 128 kişinin tahliye edildiği teleferik faciasında kaza, kabindeki genç kızın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kabinde manzarayı izlerken o anları kaydeden genç kızın kaza anında yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını şu sözlerle açıkladı:

“Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan beş kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, hali hazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler.”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise olayla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini açıkladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)