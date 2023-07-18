Antalya'da 24 bin TL maaşla toplu ulaşım şoförü bulunamıyor Antalya’da toplu taşıma araçlarında çalışacak şoför bulmakta zorlandıklarını ifade eden Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, “Odamıza kayıtlı 240 aracımızdan 140 tanesi şoför olmadığından dolayı çalışmıyor. 150-200 tane şoföre ihtiyacımız var, 23-24 bin TL maaş veriyoruz. Bu şartlarda bile şoför bulamıyoruz" dedi.

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İHA

Son yıllarda aldığı göçle birlikte nüfusu 3 milyona yaklaşan turizm kenti Antalya’da pandeminin ardından vatandaşlar, toplu taşıma araçları yerine bireysel otomobillerini kullanmaya başladı.

Vatandaşlardan gelen talebin azalması toplu taşıma araçlarını etkiledi.

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, pandemi öncesinde 490 olan araç sayısının azalan taleple 250 araca kadar düştüğünü söyledi.

Şehirde ciddi anlamda toplu taşıma kullanımının azaldığına dikkat çeken Arslan, “Şehrimizde toplu taşımanın özendirilmesi gerekir. Bunun gerçekleşmesi durumunda trafik yoğunluğu da azalacaktır. Antalya’da toplu taşıma güzergahı belirlenmelidir. Ayrıcalıklı yollar yapmalıyız. Buradan sadece toplu taşıma araçlarımızın geçmesi gerekir. Duraklarımızda çok sayıda özel araç park sorunu yaşanıyor. Trafiğin rahatlaması için otopark sorunun çözülmesini istiyoruz. Bizim trafikte bir ayrılacağımız yok.” sözlerine yer verdi.

"Yarın bir zam talebimiz var, rakam olarak bizim talebimiz 17 TL olmasıdır"

Yarın gerçekleşmesi beklenen UKOME toplantısında zam talebinde bulunacaklarını belirten Arslan, “Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Asgari ücrete son 2 yılda bir yıl içerisinde iki defa zam geldi. Son aylarda akaryakıta 14 TL zam yapıldı. Bu zamları biz bilet fiyatlarına yansıtamadığımız zaman Antalya’da toplu taşıma zarar görür. Yarın bir zam talebimiz var, rakam olarak bizim talebimiz 17 TL olmasıdır.” dedi.

"Konyaaltı’nda 30 ya da 15 dairesi ve çok sayıda gayrimenkulü olup ücretsiz kullanan kişiler var"

Haziran ayında 882 bin ücretsiz biniş gerçekleştirildiğini belirten Arslan, “Bunun en büyük kalemi 65 yaş üzeri vatandaşlarımız oluşturuyor. Haziran ayında 65 yaş üstü 616 bin biniş gerçekleştirilmiş. Bu vatandaşlarımız her dakika otobüse biniyor. Ücretsiz olması ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Benim de bildiğim şehrimizin en gözde ilçelerinden Konyaaltı’nda 30 ya da 15 dairesi ve çok sayıda gayrimenkulü olup ücretsiz kullanan kişiler var. Bu kişilerin ücretsiz toplu taşıma kullanması adil değil. Burada 65 aylığı alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bizim başımızın üzerinde yeri var. O değerli büyüklerimizi her zaman taşırız. Gelir seviyesi yüksek insanların kullanması adil değil. Bununla ilgili acil bir karar alınması gerekir.” sözlerine yer verdi.

"24 bin TL maaşla şoför bulamıyoruz"

Ulaşım alanında devam eden şoför sıkıntısında da değinen Arslan, “Gerek bizim olsun gerekse büyükşehir belediyesinin olsun şoför sıkıntısı devam ediyor. Belediyemizin 303 tane otobüsü var bunun yarısını çalıştırabiliyor. Bunun 100 tanesi şoför yokluğundan dolayı çalışmıyor. Bizim ise 240 tane aracımız çalışmıyor. Bunun da 140 tanesi şoför olmamasından dolayı 100 tanesi de maddi imkansızlıktan dolayı çalışmıyor. Şu anda personel alım sürecimiz devam ediyor. 150-200 tane şoföre ihtiyacımız var, çalışacak olan personele 23-24 bin TL maaş veriyoruz. Bu şartlarda bile şoför bulamıyoruz. E sınıfı ehliyeti olan ve psikoteknik belgesi olanı alıyoruz.” diye konuştu.