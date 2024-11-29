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AA

15 Temmuz Derneği tarafından Şehit Aileleri Buluşması programının bu yıl 8'incisi düzenlendi.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programda, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" teması bağlamında sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılmasına ilişkin iş birliği protokolünün imzaları atıldı.

"ŞEHADET BİLİNCİNİ YAVRULARIMIZDA CANLI TUTMANIN GAYRETİ İÇİNDEYİZ"

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, şehadet mertebesine ulaşmanın çok değerli olduğunun altını çizerek bu vatan uğruna büyük bedeller verenlerin asla unutulmaması gerektiğini belirtti.

Devamında Yılmaz,"Okullarımızda 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi' dersiyle şehadet bilincini yavrularımızda canlı tutmanın gayreti içindeyiz." ifadesinde bulundu.

"81 İLİMİZDEKİ OKULLARDA DERNEKLER İLE FAALİYETLER YÜRÜTECEĞİZ"

İmzalanan protokolle 15 Temmuz Derneği ile işbirliği içinde okullarda çeşitli etkinlikler yapacaklarını aktaran Yılmaz, şu sözleri sarf etti:

Çocuklarımızda şehadet bilincinin, vatan, millet, ezan ve Kur'an sevgisinin diri tutulması, 15 Temmuz'da hain FETÖ'nün darbe girişimi başta olmak üzere şehit olan kardeşlerimizin hatıralarının yad edilmesi, dini ve milli duygularımızı istismar ederek milletimize silah çeken hain insanların yakından tanınması, aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi Milli Mücadele ruhunun çocuklarımızda yaşatılması için 81 ilimizdeki okullarda dernekler ile faaliyetler yürüteceğiz. Bütün okullarda demokrasi ve temel insan hakları ile ilgili kulüplerimiz var, bu kulüpler marifetiyle çalışmalar yürütülecek.

'DESTANSI MÜCADELENİN YAŞAYAN ŞAHİTLERİ' VURGUSU

Yılmaz, okullarda şiir, mektup, hikaye, kompozisyon yazma yarışma etkinlikleri, eğitim atölyeleri, dijital materyal geliştirilmesi, afişlerin, kısa filmlerin hazırlanması, panellerin, söyleşilerin, seminerlerin düzenlenmesi, ağaç dikilmesi gibi faaliyetler yapılacağını belirtti..

Dernek Başkanı Turunç da destansı mücadelenin yaşayan şahitleri olduklarını belirterek, yaşananları unutturmamaya devam edeceklerini ifade etti.

Protokol kapsamında tüm okullarda milli birlik ruhunun yaşatılacağını dile getiren Turunç, destekte bulunanlara teşekkürlerini iletti.

Ayrıca programda, şehitler için dua okundu.