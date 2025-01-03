Antalya'da ağaç budarken fenalaşan adam hayatını kaybetti

İHA

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Ramazan Sahabi (72), iş makinesi tarafından devrilen ağacı budamak isterken fenalaşıp yere yığıldı.

YAŞLI ADAM, HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşlı adamı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan Sahabi doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ramazan Sahabi’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kalp krizi geçirdiği şüphesi üzerinde durulan yaşlı adamın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.