Antalya’da bayram tatili süresince 21 bin 870 bin sürücü denetlendi Turizm kenti Antalya’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, trafik ekipleri yoğunluğun olduğu noktalarda sürücüleri denetledi. Çalışmalar helikopter ve drone desteği ile yapıldı.

İHA

Antalya Kurban Bayramı tatili süresince ziyaretçi akınına uğradı.

Yurdun dört bir yanından vatandaş, tercihini büyük çoğunlukla en önemli turizm şehrinden yana kullandı.

Tatilin başladığı ilk günden arife gününe kadar vatandaşlar yollara düştü.

Bu süreçte denetimler de yurt genelinde artırıldı. Trafik ekiplerince denetlenen kentlerden biri de Antalya oldu.

Helikopter ve drone destekli denetim

Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince helikopter ve drone destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 23.06.2023 ile 03.07.2023 tarihleri arasında farklı saatlerde trafik ekiplerince havadan helikopter ve drone destekli emniyet kemeri, radar, alkol, yük ve yolcu taşımacılığı, ışık, hatalı sollama gibi konularda denetim yapıldı.

Sürücüler uyarıldı

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği belirtilen açıklamada özellikle sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Antalya’nın birçok noktasında geniş gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada havadan helikopter ve drone ile yapılan denetimlerin de devam ettiği bilgisi verildi.

21 bin 870 araç denetlendi

Gerçekleştirilen denetimler sonucu; helikopter-drone denetiminde 261 sürücüye, radarla hız denetimi çerçevesinde 2 bin 490 sürücüye, şehirlerarası otobüs denetiminde ise 9 il güzergâhında 18 araç denetlenerek 3 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

23 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında alkol denetiminde 4 bin 253, motosiklet denetiminde 604 araç, yük taşımacılığı yapan 5 bin 767 araç, şehirlerarası ve şehir içi toplu taşımacılık yapan bin 306 araç olmak üzere toplamda 21 bin 870 araç denetlendi. Ayrıca, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı’nda 245 araç ve 605 yolcu olmak üzere toplam 850 yol kullanıcısına eğitim verildiği ifade edildi.