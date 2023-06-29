Antalya'da bayramın ikinci günü! Kaş sahilinde yoğunluk oluştu Yaz tatili ve Kurban Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk sebebiyle Antalya'nın Kaş sahillerinde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Kurban Bayramı ve yaz tatilinin birleşmesini fırsat bilen vatandaşlar yurdun birçok noktasında dağıldı.

Yakınlarının yanına giden vatandaşların yanı sıra bir diğer yandan da bazı vatandaşlar 9 günlük arayı fırsat bilerek tatil noktalarına yöneldi.

Bu kapsamda vatandaşların ilk tercihleri arasından Akdeniz ve Ege kıyıları var.

Antalya'nın Kaş ilçesinde masmavi denizi, kumu, güneşi, doğal güzellikleriyle öne çıkmasıyla bazı otel, pansiyon, apart ve villalardaki doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı.

Yoğunluk devam ediyor

Dalış okulları, çay bahçeleri, lokantalar, kafeler ve alışveriş merkezleri tam kapasiteyle çalışıyor.

Liman Ağzı ve Kekova ile Kaş'a iki kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın Meis Adası'na düzenlenen deniz turlarına, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Turkuaz rengiyle dikkati çeken Kaputaş Plajı, caretta carettalara ev sahipliği yapan, kilometrelerce uzunluktaki Patara Plajı ile İnceboğaz, Akçagerme, Büyük Çakıl, Küçük Çakıl ve Seyret Çakılı plajları çok sayıda turisti ağırlıyor.

"Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde"

İngiliz gazetesi The Guardian tarafından hazırlanan "Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde" yer alan Kaputaş Plajı, bu bayramda da tatilcilerin en çok tercih ettiği plajlar arasında yer alıyor.

"Bu kadar güzel olacağını hayal bile edemezdim"

İsmail Hakkı İnan, Kaputaş'ı yurt dışından gelen arkadaşının sayesinde öğrendiğini, Kaş'ta güzel bir tatil geçirdiklerini anlattı.

ABD'nin Miami kentinden tatile gelen Erica Maria Gonzales ise Türklerin misafirperver olduğunu belirterek, "Burası kesinlikle muhteşem, insanlar, kumsallar çok güzel, yemekler harika. Büyülü, gerçek dışı fotoğraflar. Bu kadar güzel olacağını hayal bile edemezdim." dedi.