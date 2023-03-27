Antalya'da bir babanın uyuşturucu bağımlısı çocuklarıyla mücadelesi Antalya'da yaşayan ve 2 oğlu uyuşturucunun pençesine düşen, son zamanlarda ise hem madden hem de manen zarar görmeye başlayan baba Emin Ak, artık dayanacak gücünün kalmadığını söyledi.

Haber Merkezi

Uyuşturucu belası hayatları karartmaya devam ediyor.

Son olarak Antalya Manavgat’ta taksicilik yaparak geçimini sağlayan Emin Ak isimli vatandaş, uyuşturucu bağımlısı olan 2 oğlunu, uyuşturucu illetinden kurtarabilmek için çabalarına son verdiğini söyledi.

"Boğazımı sıkarak öldürmeye kalktı"

Oğlu S.A.’nın kuaför olduğunu, belki uyuşturucu illetinden biraz olsun uzaklaşır diyerek kendisine iş yeri açmaya hazırlandığını belirten Emin Ak “2 gün önce oğlum ticari aracımı alıp Aşağı Hisar Mahallesi'nde camlarını kırmak suretiyle hurdaya çevirdi. Evlattır dedim sineye çektim ve davacı olmadım. Bugün yaptıkları bardağı taşıran son damla oldu. Kendisini doktora götürüp getirdim. İlaçları alması için para verdim. Açacağı iş yeri için mobilya siparişi vermiştik, gidip onları alacaktık. Birden taksi durağında bana saldırdı ve boğazımı sıkarak beni öldürmeye kalktı. Sonra kendisini öldüreceğini söyleyip uzaklaştı.” dedi.

"Karım bu yüzden intihar etti: Dayanacak gücüm kalmadı "

2 oğluyla birlikte aynı evde yaşadığını, artık hayatının tehlikede olduğunu belirten Emin Ak “Eşim yani anneleri bu durum yüzünden intihar etti. Bana onlara sahip çıkmamı vasiyet etti. Bugüne kadar karımın vasiyetini yerine getirmek için elimden ne gelirse yaptım. Diğer oğlumu kurtarabilmek için İstanbul’a tedaviye gidip geldik. Çare bulamadım. AMATEM’e yatırdım. Maddi manevi ne gerekiyorsa yaptım. Tek derdim oğullarımı bu illetten kurtarmak ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Oğlumdan şikayetçiyim.” dedi.

Annesinin kendini astığı yerde intihar için düzenek bulundu

Emin Ak şikayet için polis karakoluna gitmeye hazırlanırken, bu kez kendisine saldıran oğlunun eve giderek zarar verdiğini öğrendi.

Eve gelen polisler S.A.’yı alarak karakola götürdü. S.A.’nın sürekli kendisini öldüreceğini söylediği belirtilirken, annesinin kendisini asarak intihar ettiği yerde intihar için hazırlanmış bir kablo bulunması ise dikkati çekti.

Olay yerine gelen babanın S.A.'dan şikayetçi olduğunu söylemesinin ardından ise emniyete götürüldü.