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İHA

Antalya’da H.K. isimli vatandaş, kendisine ait gri renkli aracının çalındığını fark edince yetkililere bildirerek başvuruda bulundu.

Yapılan ihbarın ardından Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından aracın Isparta il sınırlarına giriş yaptığı bilgisini aldı.

DÜZ KONTAK YÖNTEMİYLE ÇALINDI

Ekipler, çalıntı aracı ve şüpheliyi tespit ederek hızla yakalayarak gözaltına aldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerde aracın düz kontak yöntemiyle çalındığı belirlendi.

Çalıntı araç, sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.