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Antalya’da drift atan sürücüye 46 bin TL ceza

Antalya’da drift atan sürücüye 46 bin TL ceza Manavgat’ta kavşakta drift yapan sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için 46 bin 393 TL para cezası kesildi.