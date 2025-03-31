İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ‘U' dönüşü yapan bir sürücü kavşakta drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye soktu.

O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

46 BİN TL CEZA KESİLDİ

Görüntüler üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücüyü tespit etti.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan 46 bin 393 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Gülnihal Kaya
Editor