AA
Yaz mevsimin gelmesiyle orman yangınları da peş peşe yaşanmaya başladı.
Bu kez adres Antalya.
Kaş ilçesinde öğle saatlerinde ormandan dumanlar yükseldiği görüldü.
Dumanlar fark edildi
Yerleşim yerine yakın makilik alanda çıkan yangın, çevredekiler tarafından fark edildi.
Ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler seferber oldu
Orman Bölge Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Kontrol altına alınan yangında 0,3 hektarlık alan zarar gördü.