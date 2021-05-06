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- Antalya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Antalya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
FETÖ/PDY'e yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
- AA
- 06.05.2021 - 10:45
- Güncelleme : 06.05.2021 - 11:14
Antalya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile bağlı büro amirliklerince, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar neticesinde 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
27 Nisan'da Antalya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3 ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI
6 şüpheliden biri savcılık talimatıyla salıverilirken, zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.