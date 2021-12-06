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    Antalya’da genç kızın Tral balığı sevinci

    Denizden yaklaşık 3-4 kilogram ağırlığında Tral balığı yakalayan gençlerin sevinçten çığlık atarak, "Ooo inanamıyorum. Kocaman balık tuttuk. Götürme götürme" sözleri izleyenleri gülümsetti.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 14:56
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    Antalya’da genç kızın Tral balığı sevinci

    Antalya'nın Lara ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur yerini bir süre sonra parçalı bir havaya bıraktı.

    Havanın zaman zaman güneş açmasını değerlendiren 3 genç, plaja inerek balık tutmak istedi.

    BALIĞI GÜÇLÜKLE KIYIYA ÇEKTİLER

    Gençlerin bir süre sonra oltası, bir balık tarafından çekilmeye başladı.

    Oltayı kontrol etmekte olan gence yanındaki arkadaşı yardım ederek balığın kıyıya çekilmesi sağlandı.

    Antalya’da genç kızın Tral balığı sevinci ViDEO

    "İNANAMIYORUM KOCAMAN BALIK TUTTUK"

    Bu sırada o anları kayda alan bir genç kızın ise, "Hadi olta kırılacak” demesi ve balığı gördükten sonra “Ooo inanamıyorum. Kocaman balık tuttuk. Götürme götürme" diyerek sevinç çığlıkları atması, renkli anların yaşanmasına neden oldu.

    Heyecanlı anların yaşandığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca birçok kişi tarafından izlenerek, izleyenleri gülümsetti.

    Öte yandan Tral balığının etinin lezzetli olduğu ve daha çok sürüler halinde dolaştığı öğrenildi.

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