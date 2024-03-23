Antalya'da güneşi görenler sahile akın etti Türkiye'nin önemli turizm kentlerin biri olan Antalya'da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın ederek yoğunluk oluşturdu.

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İHA

Antalya'da yaz erken geldi...

Yurdun bazı kentlerinde vatandaşlar hala karla mücadele ederken, Antalya'da güneşi görenler kendini sahile attı.

Türkiye turizminde önemli yere sahip olan kent her yıl yabancı ve yerli turistlerin akınına uğruyor.

Antalya'da sıcaklık 20 derece olarak ölçüldü

Ülke genelinde soğuk ve kar yağışlı bir hava hakim olurken, turizm kenti Antalya’da baharla birlikte sıcaklıklar yükselmeye başladı.

Sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte güneşli havayla birlikte turistler ve Antalya halkını dışarı attı.

Sahillerde yoğunluk oluştu

Hafta sonu tatiliyle birlikte vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, parklar ve mesire alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Kumsala inenler Akdeniz güneşinde bronzlaşırken, bazı vatandaşlar ve turistler yüzmeyi tercih etti.

Manzarayı izlemek isteyenler kumsal boyunca yoğun bir görüntü oluşturdu.

"Antalya'da bahar gibi bir hava"

Almanya’dan memleketi Afyonkarahisar’a gelen İlyas Kuş, “Antalya çok güzel, gezmeye geldik iki haftalığına. Antalya’ya gelirken yolda kar ve soğuk vardı. Antalya’da ise bahar gibi bir hava var. Bu aylarda insanlarımız gelsinler Antalya’nın tadını çıkarsınlar. Deniz soğuk ama çok güzel. Dışarısı kuma uzandığınız zaman hava baya bir sıcak. Almanya’yı Antalya ile karşılaştıramayız. Yarın sabah dönüşümüz öncesi son keyfimiz oldu.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)