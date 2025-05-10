Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan esnaf Fazıl Bildik’in Pomeranian cinsi köpeği, parkta dolaştığı sırada iki kadın tarafından alındı.

Köpeğinin kısa süre önce düzenlenen güzellik yarışmasında birinci seçildiğini belirten Bildik, olay anının çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini ve görüntülerde köpeğinin alındığını tespit etti.

KÖPEĞİ ALIP PETSHOPA GİTTİLER

Fazıl Bildik, işyerine geri dönmeyen köpeğini ararken çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerde iki kadının köpeği alıp bir petshopa girdikleri tespit edildi.

Bildik, görüntülerdeki köpeğin kendisine ait olduğunu belirterek polise kayıp ihbarı yaptı.

'GÖTÜREN KİŞİ GERİ GETİRİRSE ŞİKAYETÇİ OLMAM'

Köpeğini yavruyken bir arkadaşının hediye ettiğini anlatan Fazıl Bildik, başından geçenleri şöyle anlattı:

Köpeğimi arkadaşım 2 aylıkken bana hediye etmişti. 7 aydır da bende duruyordu. Bazı şahıslar tarafından alınıyor. Kamera görüntülerimiz de var. Tasması yoktu, sadece boynunda bir kolye vardı. Götüren kişinin nereye götürdüğünü bilmiyorum. Petshopa girip köpek için malzeme almışlar. Ablasının köpeği olduğunu ve kendi bakacağını söylemiş. Parkta gördüğü için sahipsiz sanıp almış olabilir. Ben geri getirmesini istiyorum. O benim her şeyim. 7 aydır birlikteyim ama bir parçam gibi olmuştu. Eğer geri getirirse şikayette bulunmayacağım. Polise kayıp başvurusunda bulundum.