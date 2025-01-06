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Haber Merkezi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Vedat Kurt, 2020 yılında Antalya’ya giderek bir kaportacıda işe başladı.

Kurt, hayatının kabus dolu günlerini de kaportacıda çalışmaya başladıktan sonra yaşadı.

İş yeri sahibi, yaklaşık 10 ay çalışan Kurt’un her ay parasını eksik ödedi.

Parasını isteyen Kurt'un çabaları sonuçsuz kaldı.

Bunun üzerine bir sabah işe giden Kurt, patrondan habersiz iş yerindeki 15 bin lirayı alıp İstanbul’a gitti.

PARAYI GERİ ÖDEDİ

Vedat Kurt’a ulaşamayan iş yeri sahibi, ailesine ulaşarak parasını istedi. Ailesi de Vedat Kurt’u arayarak durumu anlattı. Ailesinin başına bir şey gelmesinden korkan Kurt, Antalya’ya dönerek aldığı 15 bin lirayı geri ödedi.

2 GÜN BOYUNCA DEHŞETİ YAŞATTILAR

Daha sonra Ahmet T., Osman T., Serkan T. ve Adem A. tarafından depoya kilitlenen Kurt, sandalyeye bağlandı. İki gün boyunca sayısız işkence gören Kurt’un dişleri kerpetenle çekildi.

Vücudunda darp nedeniyle morluklar oluşan Kurt’a hamam böcekleri yedirildi. Zanlılar yaptıkları tüm işkenceyi ise cep telefonuna kaydetti.

YAŞADIKLARINI CANSU CANAN'IN PROGRAMINDA ANLATTI

Depoda kilitli tuttukları Vedat Kurt'un durumunun kötüye gittiğini fark eden şüpheliler, yaralarının iyileşmesini beklemiş, yaraları iyileştiği için de elinde kanıt olmayan Vedat Kurt, şikayetçi olamamıştı. Daha sonra şüphelilerin cep telefonundan, kendisine işkence yapılırken çekilen fotoğrafları gizlice alarak, şikayetçi olmuştu.

Cansu Canan'ın tv100 ekranlarında yayınlanan Hayata Dair programında yaşadığı kabus dolu günleri anlatan Kurt, "Ben Antalya’da çalışırken bir işkenceye uğradım. Kendi hakkımı alabilmek adına uğraştığım bir çaba üzerine işkenceye uğradım ve haksız yere kötü muamelelere tabi tutuldum. Ben çalışmaya devam ettim ve elindeki fotoğraflardan bir tanesini alıp polise şikayet ettim. Bunun için tekrar çalıştım." dedi.