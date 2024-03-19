Antalya'da kaçakçılara operasyon! Çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi 5 ilçede düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek suçundan 14 kişiye adli işlem uygulandı.

İHA

Emniyet güçleri kaçakçılara fırsat vermiyor.

Bu kapsamda yurt genelinde düzenlenen operasyonlar başarı ile sonuçlanıyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Muratpaşa, Kepez, Manavgat, Serik ve Alanya ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Ele geçirilenler

Çalışmalar çerçevesinde yapılan aramalarda; 1 milyon 515 bin dolu makaron, 8 bin 245 litre sahte alkol, 8 bin 140 adet gümrük kaçağı puro, 2 bin 65 adet kesilmiş bandrol, bin 70 paket elektronik sigara kartuşu, bin adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 430 kilogram kıyılmış tütün, 290 adet elektronik sigara, 151 paket sigara sarma kağıdı, 10 adet şarj adaptörü, 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

14 kişiye adli işlem uygulandı

"5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek" suçundan 14 kişiye adli işlem yapıldığı belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)