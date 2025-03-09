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İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 yıldır beslediği kedisini kaybeden genç kız gözyaşları içerisinde kedisini aramaya başladı.

Bir iş yerine ait gölgeliklerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için arkadaşından yardım istedi.

MERDİVEN YARDIMIYLA KURTARDI

Genç kızın merdivenle kediyi bulunduğu yerden almak için verdiği çaba sonuçsuz kaldı.

Kedisini kurtaramayan kızın ağlamaklı halini gören bir esnaf, iş yerinden getirdiği büyük merdiven yardımıyla gölgelik üstüne çıkarak kediyi kurtararak genç kıza teslim etti.

BU KEZ SEVİNÇTEN AĞLADI

Kedisine kavuşan genç kız ise bu kez de sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı.

İsminin açıklanmasını istemeyen genç kız, "Çok mutluyum, kedime kavuştum. 4 yıldır beslediğim bir kedi" dedi.