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Antalya'da kendi silahından çıkan kurşunla bacağından vuruldu

Kepez ilçesinde alacak meselesi yüzünden engelli bir gençle tartışan kişi, arbede sırasında kendi silahından çıkan kurşunla yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA İHA
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Antalya'da kendi silahından çıkan kurşunla bacağından vuruldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde saat gece saatlerinde yaşanan olayda, Baran T.Ş. isimli kişi, yanında kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişiyle birlikte, Özgür B.'nin evine geldi.

Baran T.Ş., Özgür B.’den alacağı olduğunu öne sürdü.

Ancak Özgür B., borcu olmadığını söyleyince ikili arasında tartışma çıktı.

SİLAHI ALMAK İSTERKEN ATEŞ ALDI

Tartışma sırasında Baran T.Ş., engelli genci itekledi ve yanında taşıdığı silahı çıkardı.

Bunun üzerine aralarında kısa süreli bir arbede yaşandı.

İddiaya göre, Özgür B. silahı almak isterken silah ateş aldı.

Baran T.Ş., sol eli ve bacağından yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası Baran T.Ş. ve yanındaki kişi hızla bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Baran T.Ş., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ekipler, silahı kullanan kişinin belirlenmesi için Özgür B.'nin elinden swap izi örneği aldı.

Polis, tekerlekli sandalyedeki genci ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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