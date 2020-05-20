Antalya'da kumar operasyonuna rekor para cezası

Antalya’da kumar oynayan 19 şahsa toplamda 72 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, bir adreste kumar oynatıldığı tespit edildi.

TOPLAMDA 72 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Arama kararıyla adrese giden ekipler kumar oynayan 19 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 34. Maddesince 12 bin 250 TL ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 282. Maddesi gereğince 59 bin 850 TL olmak üzere toplamda 72 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

Kumar oynanması için yer temin eden 1 şahsa ise adli işlem yapılarak, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Öte yandan yapılan denetimlerde 6 bin 990 TL para, 28 adet poker pulu, 52 adet iskambil kağıdı ve 50 adet okey taşına el konuldu. Aynı zamanda adreste mühürlendi.