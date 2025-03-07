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İHA

Geceleri yaya devriye görevi ile suçun önlenmesi, şüphelilerinin yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin sağlanması için görev yapan mahalle bekçileri, emniyet ekiplerinin en büyük yardımcısı olmaya devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazanın ardından kazazedelere yardıma koşan bekçiler, kaza yapan motosikletin plakasının bere ile kapatılmış olduğunu gördü.

EGZOZU DA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ YARATIYOR

Olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çağırıldı.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosikletin egzozunun gürültü kirliliği oluşturacak şekilde abartılı olduğunu da belirledi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Motosiklet sürücüsüne toplam 13 bin 76 TL para cezası uygulandı.

Motosiklet trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.

BASIN MENSUBUNU ŞİKAYET ETTİ

Tüm çabalarına rağmen ceza yemekten kurtulamayacağını anlayan motosiklet sürücüsü Mustafa K. A., görüntü alan basın mensubunu trafik polislerine şikayet etti.

Motosikletin ve kendisinin görüntüsünün alınamayacağını söyleyen sürücü, basın mensubundan davacı olacağını, basın mensubunun böyle bir hakkı olmadığını iddia etti.