Antalya'da, Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 36 bin 904 öğrenci katıldı.
Sınav, 19 ilçede 557 okuldaki 2 bin 359 salonda yapıldı.
Öğrenciler, görevlilerin kimlik kontrolünün ardından sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi.
Muratpaşa ilçesinde sınava geç kaldığını düşünen bir kız öğrenci, gözyaşı içerisinde koşarak Meryem Mustafa Ege Ortaokulu'na geldi.
Öğrenci, polisin ve çevredekilerin "Sakin ol, geç kalmadın" uyarıları üzerine sakinleşti.
Koşarak geldiler
Yine geç kaldığını düşünen başka öğrenciler de koşarak okula girdi. Sınavların yapıldığı okulların bahçelerine öğrenci yakınları alınmadı.
Öğrenciler sınavda iken aileleri okulun çevresinde ve yanlarında getirdikleri sandalyelere oturarak bekledi.